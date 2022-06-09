雲林縣議會國民黨團、誠信黨團、民意政團議員幾乎全員到齊歡送吳國正（右上角）。（周麗蘭攝）

雲林縣議會議事組主任吳國正發表感言說，自己真的做太久了，該退休了！他要說的就是「感謝再感謝」。（周麗蘭攝）

縣長張麗善也率所有主管起立鼓掌致謝並與吳國正合照。（周麗蘭攝）

誠信黨團議員王鈺齊（右）及國民黨團議員顏忠義（左）獻吻。（周麗蘭攝）

國民黨團替地準備花束送給吳國正主任，帶來一陣驚喜，議長沈宗隆帶領黨團議員們表達心意，右起縣議員李明哲、總召林建鴻、吳國正、沈宗隆、賴淑娞、顏忠義。（周麗蘭攝）

有「議會活字典」美名的雲林縣議會議事組主任吳國正本月底屆齡退休，今（9日）定期會是他朗讀議案的最後一天，議長沈宗隆及跨黨派議員起立鼓掌並獻花，縣長張麗善也率一級主管起立拍手致敬。

吳國正1987年擔任雲林縣議會議事組主任時，是全台最年輕、目前全台最資深，主任年資35年，經歷5個議長、7個縣長、3個代理縣長。他為精通議事法規，10年前以55歲高齡攻讀中正大學政治研究所，後來又攻法律研究所，實務經驗與學識都是各縣市議會的活字典。

吳國正通達議事規章，大小會議都作功課，掌握議事節奏與效率，一開會就不停筆記，同時朗讀議案與結論，當會議開完，記錄也當場完成；他的漢文流利，朗讀數字功力更無人能及，35年來雲林縣議會審查總預算、決算不能沒有他。

他的議事節奏行雲流水，任內曾有2次縣議員及縣長寧可等他開會的紀錄，一次是他開鼻中膈手術、一次是他研究所口試，當天兼程趕回縣議會。還有一次突然沙啞失聲，他想找人代理，但大會決議等他康復再開。

吳國正的審查預算、追加減、決算程序講義，無意間廣傳到外縣市，從此全台議會有疑難雜症都找他，他更深感責任重大，去年開始整理「議事法規彙編」，把腦海中的法規專有名詞留給接棒人。

雲林縣議會本次定期會今（9日）結束，也是吳國正的議事主任生涯中帶動議程、朗讀議案的最後一天，國民黨團、誠信黨團、民意政團議員幾乎全員到齊，議長沈宗隆在大會中褒揚吳國正的貢獻後，全體起立熱烈鼓掌感謝他。

國民黨團送上鮮花致意，縣長張麗善也率所有主管起立鼓掌致謝，場面溫馨感人。吳國正發表感言說，今天逐一道別時遇到城鄉處科長周太郎覺得他很資深，一問才知1987年自己當議事主任時，周太郎才讀小學一年級，才發覺自己真的做太久了，該退休了！他要說的就是「感謝再感謝」。