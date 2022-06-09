腎臟新藥拿百磷美國銷售出色，快篩試劑出貨維持高檔，寶齡富錦(1760)5月營收3.88億元，創歷史新高，月增111.52%、年增52.79%。

寶齡富錦指出，5月營收高成長動能來自腎臟新藥拿百磷美國地區銷售出色；此外，因應台灣Omicron疫情尚未緩解，飛確新冠肺炎抗原快篩試劑出貨量也持續維持高檔，同時其他相關防疫產品，如酒精乾洗手及保健食品，也成功延續去年的高成長動能。

在新冠肺炎抗原快篩試劑方面，寶齡富錦除產銷量能維持在滿載狀態之外，在配合主管機關政策下，相關銷售通路專注於專業公衛單位(衛福部/醫療院所/縣市政府)及企業團體；客戶結構與去年相仿，因此在出貨單價未受到太大影響。

展望未來，寶齡富錦在拿百磷全球佈局已日趨完整，除美/日保持穩定成長之外，亞太地區以台灣作為生產基地出口模式亦逐步實現，除近日韓國新藥進口核准之外(藥證於5月取得;健保藥價核定申請中)，中國大陸三期臨床成功解盲與即將進行上市許可申請，促使腎臟新藥拿百磷在權利金分潤獲利以外的營收模式更加穩定與成長。