東台(4526)今天召開股東會，除承認2021年度營業報告書及財務報表案，並通過配發2021年現金股利每股新台幣0.2元，現金股利配發率29.41％。公司也公布5月營收，單月回升到9億元之上，客戶需求有回升現象，在手訂單超過37億元。

東台集團董事長嚴瑞雄表示，第一季營收雖不如預期，主因受到PCB產業影響，加上大陸市場衰退、原物料價格及海運影響。但在各地疫情趨緩、逐步解封的同時，東台集團5月起接單回升，在手訂單超過37億元，並看好下半年表現並追回年度預期總目標。

副總經理嚴璐表示，除營運策略目標外，組織人才配置更為重要，陸續聘雇高階人才，並搭配內部資深幹部晉升，將組織注入新血導入新觀念與思維，推動企業內的速度及革新。

因景氣逐漸恢復到正常水準，東台5月營收回升至9.45億元，月增91％，年減4.72％，主要因墨西哥客戶擴廠因素機台需求大增及大陸華南地區疫情逐漸解封，景氣逐漸回升，累計前5月營收31.04億元，年減14.71％。

集團整體而言，5月來自工具機營收占81％，電子設備營收占比19％，在手訂單約37億元。產品應用面表現，汽機車產業約占營收40％，電子業約占18％，加工業約占7％，航太業約占7％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占65％，亞洲其他地區則約13％，歐美地區則占22％。