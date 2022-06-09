教科書出版業爆發商業間諜案！「翰林出版社」前數位部經理陳銘仁、數位企劃、程式工程師陳懷傑、陳兆嶸、專案經理李宏遠、奧爾數位經理徐立豪5人，被競爭對手「南一書局」挖角跳槽，將翰林開發的「總庫系統」及教學軟體帶到南一，內鬼行逕如同「無間道」，台北地檢署9日違反《營業祕密法》、《著作權法》、《刑法》洩露工商祕密罪起訴南一書局、陳銘仁5人。

起訴指出，翰林公司開發的「總庫系統」，是提供翰林編輯部員工用以查找題庫資料的前台使用者介面，以及用來維護題資料之後台管理系統，另涉案工程師等人任職翰林公司期間主導開發的「遙控器」、「行動大師」的輔助數位教學工具軟體，均為翰林公司享有著作財產權的電腦程式著作，屬於翰林公司營業祕密。

陳銘仁等人在翰林任職期間，藉口數位部開發需要「總庫系統」功能為由，取得「總庫系統」原始碼，另因涉案工程師等人主導「遙控器」、「行動大師」軟體，亦掌握其原始碼。

陳銘仁等人先後自2017、2018年陸續離職後相繼跳槽南一。陳銘仁等人以為神不知鬼不覺，就將老東家的核心祕密帶走，甚至為使南一公司短期內開發出與翰林「總庫系統」「遙控器」、「行動大師」相同功能的資訊系統、軟體，於2019年1月至3月間，在南一公司台北分公司內，將「總庫系統」、「遙控器」、「行動大師」原始碼重製供南一公司使用。

陳銘仁等人並為南一成功開發出相同功能的「南一總庫系統」、「BB遙控器」、「ONEBOX」 軟體。

2019年7月18日，翰林公司人員使用「總庫系統」時，因原始碼中預設在發生異常狀況時會自動寄發錯誤訊息通知至電子信箱，竟收到內含南一公司英文縮寫「Nanico」的錯誤訊息通知郵件，經回溯清查，赫然發現原始碼遭南一盜用，使用者登入名稱為陳銘仁。

翰林公司遂自南一網站下載」、「BB遙控器」、「ONEBOX」 軟體，發現與自己開發的「BB遙控器」、「ONEBOX」 軟體相似，向調查局提告。