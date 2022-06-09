自六月起，台北W飯店下午茶系列「WOOTEI午茶」正式進駐10樓WOOBAR，首波以曙光橘的活力奔放為WOOBAR披上一襲盛夏風光。即日起至8月31日止，下午兩點半至五點半，雙人下午茶每套售價2,688元+10%，每人含2杯咖啡或茶及2杯主題系列調酒。

台北W飯店甜點主廚何玉梅攜手調酒師團隊將WOOBAR大膽熱情的風格，揉合夏天代表花卉茉莉與桂花，研發出3款特色鹹點、4款精緻甜點及3款夢幻調飲，提供互動性十足的創新體驗。鹹食包含透過烘乾薑絲襯托蟹肉鮮甜的「阿拉斯加帝王蟹布里歐小圓麵包」與擁有澎湃海洋氣息的「大西洋鮭魚韃靼」，口感清爽，消暑必備。

「香酥鴨鬆鵝肝慕斯塔」融合東西方元素，運用口味厚實的鴨鬆搭配滑順濃郁的鵝肝，取得恰到好處的平衡，餘韻無窮。甜食部分包含下午茶經典不敗的品項「香草橙皮司康」，沾取自製金棗果醬和馬斯卡彭鮮奶油，達到適中的濕潤感，外酥內軟，以及「茉莉奶油閃電裸泡芙」，綿密的鮮奶油與糖片入口即化，漫開茉莉與蜂蜜結合的清新香氣。

另兩款為「柳橙松露奶油慕斯核桃派」與「蜂蜜杏仁蛋糕」，前者在松露奶油外包裹柳橙淋面，頂端妝點少許的食用銀箔，鹹甜滋味帶著脆口核桃粒，給予感官雙重驚艷；後者以溫和紮實的磅蛋糕做為基底，堆疊蜂蜜糖塊和黑糖珍珠，並插有滴管式的薑汁黑糖，提供賓客自由調整甜度。

調酒系列首款「Galaxy銀河」採用蘭姆酒作為基底，混搭桂花、柚子、鳳梨的風味和氣泡的輕盈感，啜飲瞬間果香四溢，隨之附上由荔枝及桂花糖漿製成的果凍，盛裝於按壓瓶中，依據個人喜好，適量擠出加入調酒或直接享用皆可。「Ginger Lady野薑夫人」以桂花伏特加、薑汁啤酒、蜂蜜、柳橙汁、干邑橙酒、柚子果汁調製而成，將食用銀粉噴灑在周圍呈現迷幻的視覺效果。另一款則是「Blossoming綻放」，選用洋甘菊茶搭配蜜桃利口酒，添加柳橙汁與百香果，佐以溫醇蜂蜜提升甜度，將其倒進裝有芒果鮮奶油的杯中，細緻的口感在味蕾之間逐漸盛放。

台北W飯店10樓WOOBAR跳脫酒吧框架，白天溫暖的木質基底和釉光綠牆帶有森林般舒適氛圍，適合享受陽光灑落的咖啡時光；夜晚營火升起、不同DJ主題配合全新聲光效果，讓調酒與音樂撼動不夜城，展現截然不同的時髦台北夜景。

【未成年勿飲酒，禁止酒駕】