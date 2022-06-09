現任國民黨中央委員的吳柏勳(右)，登記參選第7選區，因該區登記人數超過提名數，將協調或民調決定提名人選。(吳柏勳提供／林欣儀台中傳真)

國民黨台中市議員第二階段提名登記今天截止，總計8個選區共有13人完成登記，除第17選區（山地原住民2）無人登記外，第7選區預計提名2人，但包括現任的劉士州、朱暖英及新人吳柏勳都登記，市黨部表示，近日內將進行協調，若協調不成則會舉辦民調決定提名人選。

國民黨第二階段提名登記包括有第3選區（烏日、大肚、龍井）預計提名3席，僅現任議員吳瓊華登記；第4選區（后里、豐原）現任陳本添、張瀞分及新人邱愛珊登記；第10選區（中西區）有現任張彥彤登記；第13選區（霧峰、大里）預計提名「2＋1」，包括現任林碧秀、蘇柏興及新人鄭伯其登記。

第15選區（平地原住民）有現任黃仁登記，第16選區（山地原住民）有現任林榮進登記。除第3選區提名3席卻只有1人登記外，第7選區預計提名2席，但有3人登記，黨部強調，將先協調，若無法協調則依規定民調。

現任中央委員的吳柏勳趕在最後一天完成登記，他說，從投入選舉至今，踏遍選區內的大街小巷、握過無數雙手；南屯區因土地重畫開發、外來人口移入，已開始蛻變成長，更有多家大型賣場落腳南屯，希望以他青年的角度，能保留舊有文化、創新南屯未來。