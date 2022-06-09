林姓男子與許姓妻子結婚後，男將太平區1棟公寓設定抵押權給許姓妻子，爾後2人婚變，許女持林署名開立150萬元本票聲請強制執行該房產，經法院法拍後，新屋主要求許女搬離於是告上法院，許女卻偽造林男署名的50年租約要續住，被林提告偽造文書，二審判許女6月徒刑，賠3萬元確定。

判決書指出，該棟公寓經法院房屋拍定後，新屋主要求許女搬離，向法院提遷讓房屋告訴，許女不肯搬離，卻偽造1張她與林男簽的房租契約，每月以6000元承租、約期長達50年，房租計360萬元全數支付，顯與常情不符。

遷讓房屋訴訟期間經法院審理，因許提出房屋租賃契約，林男得知後便提出偽造文書與民事損害賠償，求償10萬元，許女抗辯，否認租賃契約的簽名、蓋章不是她寫的，沒有偽造林男名義簽下租約。

原審林否認有簽租屋契約，許女也未提任何證據，證明她與前夫有租賃關係，最後被認定涉偽造文書，判刑6月，民事部分精神撫慰金3萬元，林上訴，法官依照受損程度、兩造身分地位、經濟狀況等一切情狀，二審仍維持原判，判賠3萬元確定。