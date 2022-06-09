日前有潛水客發現宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬的珊瑚礁上插有6根營釘，憤而PO文請大家一起緝凶，網友們怒批真是劣質潛水客；經查海洋保育署是「凶手」，為進行珊瑚監測計畫而釘的。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

日前有潛水客發現宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬的珊瑚礁上插有6根營釘，憤而PO文請大家一起緝凶，網友們怒批真是劣質潛水客；經查海洋保育署是「凶手」，為進行珊瑚監測計畫而釘的。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有潛水客日前發現宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬的珊瑚礁上插有6根「營釘」，憤而PO網緝凶，宜蘭縣政府農業處獲悉後，直喊要開罰，但海洋保育署澄清，是研究人員的「珊瑚監測調查計畫」，為了研究更準確才釘營釘，農業處回應，相信海保署會掌握應該要做的事情跟範圍，不敢再喊罰。

6月4日有網友在臉書PO文，指豆腐岬海底3米尺深處的珊瑚礁上，有人釘上6根營釘，看了讓人痛心，認為保護海洋生態是大家的責任，不容許這樣遭破壞，請大家共同緝凶。

消息曝光後，被查出是海洋保育署委託屏東海生館研究人員樊同雲博士的「珊瑚監測調查計畫」，該計畫是針對全台60多處珊瑚礁調查。但潛水客則質疑，研究怎麼往珊瑚礁的心臟插，這手法太粗暴了！

海保署副署長吳龍靜表示，該計畫今年度還未核定，看了新聞報導才知樊老師先用了釘營釘的方式調查；已詢問過樊老師，會用這樣的方式，主要希望能在定點，長期累積資料，研究的準確度會更高。

吳龍靜指出，以往都是在海底拉線，用測線方式做研究，很難判定每年研究的是否為同一個位置，可比較性相對低，故有學者建議用固定的方式基測，因此樊老師才會採用國外學者也有使用的釘營釘方式做固定，對此，後續會再與其他專家做進一步檢討。

縣府農業處原先聲明，破壞海底生態，恐涉及違反野生動物保育法，如造成保育類珊瑚危害，最高可處以刑責5年以下有期徒刑，罰金高達100萬元。獲悉與海保署有關後，態度轉趨低調，不再喊罰。

不過，對於潛水客質疑手法太粗暴部分，農業處表示，海保署已有聲明是學術研究，更清楚法規執行面的問題，會避開對珊瑚礁的傷害，後續會要求海保署執行計畫的執行單位時，確認是否珊瑚礁為活體，回歸到研究計畫去做檢討。