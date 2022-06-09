2MIX1機能潮流小包延伸放大OFF-GRID大底紋路。（PALLADIUM提供）

以防水軍靴聞名的PALLADIUM，品牌創立75周年科技機能再突破，發表具未來潮流風格的全新「橘標防水OFF-GRID LO輪胎潮鞋」。具備OFF-GRID全地形大底結合防水科技、快穿功能的全新橘標防水OFF-GRID LO輪胎潮鞋，面對梅雨季急襲也能滿足全天候防護。

PALLADIUM首次推出機能潮流兼具的防水輪胎潮鞋OFF-GRID ZIP WP＋，今年6月再度推出具OFF-GRID全地形大底結合防水科技、快穿功能的橘標防水OFF-GRID LO輪胎潮鞋，外型也更接近潮流球鞋的設計結構，重新演繹防水鞋款的不同外形可能，訴求輕鬆穿梭於城市與戶外之間。另品牌更延伸鞋款設計概念，打造PALLADIUM 2MIX1機能潮流背包組合。

橘標防水OFF-GRID LO 輪胎潮鞋延續上一季熱門話題冰河灰，這次同樣首發充滿高端質感的冰河灰配色，採近年相當流行的中性色系大面積覆蓋鞋面，運用橘色點綴鞋舌、後跟等部分細節，整體充滿科技感的潮流設計，堪稱全天候風格穿搭首選，除了冰河灰，配色上更同步釋出永夜黑、雪霧白、沙塵灰。

PALLADIUM打造四款PALLADIUM 2MIX1機能潮流包款，而2MIX1機能潮流小包外觀除延伸OFF-GRID輪胎潮鞋鞋底紋路設計，並提供了魔鬼氈織帶固定設計，也以防潑水面料製作提高機能性。另聯手7-11推快閃加購活動，於16、17日不限消費金額即可以699元加購2MIX1機能潮流雙肩包，或以299元加購2MIX1機能潮流小包。