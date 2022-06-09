（卡滋爆米花輕甜系列上市，圖為「草莓天使」口味。圖／卡滋爆米花） 因應盛夏到來，滋爆米花宣布推出三款期間限定減糖20%的「輕甜系列」爆米花，三種口味包括如兒時回憶最經典充滿甜甜鹹鹹混搭風尚口感的「純粹鹹甜」，彷彿吃到法式主廚餐桌上一碗飽滿香甜玉米濃郁湯品的「田園濃湯」，以及酸甜美麗彷如戀愛悸動的「草莓天使」，即日起至7月14日於品牌官網獨家販售每桶售價119元，限定上市期間舉辦93折促銷優惠方案，每桶110元，標榜盛夏來襲時吃多也不覺得負擔。 卡滋爆米花皆由天然穀物製成，嚴選美國進口非基改玉米粒，無反式脂肪、無添加防腐劑。「卡滋爆米花-輕甜系列」推出「純粹鹹甜」、「田園濃湯」、「草莓天使」三大口味搭配卡滋獨家研發減糖配方，黃金比例減糖20%，美味不減分、少負擔大加分，酥香脆三重口感一次擁有，每桶規格150G容量，大桶包裝隨時想吃就吃最方便。