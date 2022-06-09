中央流行疫情指揮中心今年更改新冠肺炎死亡統計方式，不同於去年的「全死因統計」，今年將與新冠無冠的個案排除在外。疫情監測組組長周志浩今公布，國內截至7日共收案3123例染疫死亡個案，有553人排除新冠死亡，其中原因包括死因未列新冠肺炎、死因為其他、意外或自殺、不在同一病程。

周志浩表示，今年確診個案死亡者，截至6月7日，合計收案3123例，其中553例個案經審查後排除，排除的原因包括，死亡診斷書死因未列新冠肺炎（227例）、死因列為其他（271例）、死亡方式為意外、自殺等（39例）、其他如新冠康復解隔離，但經判斷非屬同一病程等（16例）。之所以將這553例排除，是為了更反映出新冠肺炎對健康造成的影響。

指揮官陳時中表示，現在有傳染病大家比較敏感，但是死因統計是複雜的學問，要看看各類死因的比例和背景值有什麼不同，提醒我們醫療管理上要注意什麼。如果全部歸類到某一個傳染病，反而其他的死因就會被忽略，無法顯露背景值的差異。

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