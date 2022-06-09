南部疫情進入高原期，屏東9日新增確診3130例，但縣府考量屏東5至17歲學生疫苗施打率達88％，且校園疫苗施打作業將於10日全面完成，因此決議13日起恢復實體課程，但高三、國三生仍採遠距教學至畢業典禮前一天，畢典則採實體輔以線上同步辦理為原則。

屏縣府指出，13日起恢復實體課程，包括高國中小、公立與非營利幼兒園、補習班、課後照顧中心等，但高三及國三生的課程及大考已結束，所以仍採遠距教學至畢業典禮前一天，老師依舊透過視訊替需指考的學生複習即可。

縣府表示，畢典採實體辦理或分班分流實體辦理，輔以線上同步辦理為原則，由學校邀集教師及家長會召開會議取得共識決定，並請學校持續落實防疫工作，典禮不邀請外賓、家長參加，學校可採視訊直播方式供家長觀禮。

此外，教育處也訂定復課相關防疫措施，包括家長基於防疫目的有特殊考量，可為其子女請防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄。教育處強調，已要求學校加強校園清消作業，讓學生安心返校，復課後各項教學及活動落實教育部防疫相關指引，以確保師生健康。

至於確診的師生及與確診者有密切接觸的師生，另訂有復課標準，即確診師生7日隔離結束後，無症狀者得到校上課，被匡列的師生在匡列期間不可到校。