嘉義蔡姓女子委託謝男修繕住宅，謝男疑覬覦蔡女姿色而追求未果，惱羞成怒以要告訴蔡女的家人她在台北酒店上班的隱衷，迫使蔡女4個月間陸續拿錢給他共45次，被榨146萬多元，法官依恐嚇取財罪判謝男有期徒刑10個月。可上訴。

蔡女在台北酒店上班，對家人宣稱是台北賣服飾，3年前在嘉義市買1間小公寓，透過社群平台委由謝男修繕屋子的漏水問題，謝男覬覦蔡女的姿色，示意追求，但蔡女不為所動，謝男獲悉蔡女對老公、小孩隱瞞她的工作，竟不斷要脅要揭露她的隱情。

蔡女擔心被家人知道，先與謝男簽了72萬元修繕契約，謝男食髓知味，巧立各種名目追加施工項目，又開出58萬9000元報價單，蔡女因心有畏懼，只能苦吞，謝男還開口借錢，4個月間共45次付錢給謝男約146萬多元，而實際上房子的修繕做得七零八落。

謝男還當著蔡母的面與蔡女打手機，且開擴音，暗示她要揭露她的事情，蔡女被逼得身心俱疲，甚至想尋短，最後忍無可忍才報案。

謝男坦承與蔡女簽立72萬元契約書、58萬9000元報價單，但矢口否認恐嚇取財，並辯稱是蔡女自願簽約、匯款、給付工程款。

法官審理，雙方簽立的工程契約書上加註「甲方謝男不能干涉乙方蔡女個人私人行為，或不能私下言語、行動騷擾乙方及其家人，亦不得說出或散播乙方工作性質」等文字，足認蔡女的恐懼及不得已。

此外，一般小型修繕工程可能屋主先付訂金，工程完成驗收後再給付尾款，但蔡女每2、3天就付1次錢，不到4個月就付了45次的錢，違反社會常情，凸顯謝男對蔡女予取予求的異樣。