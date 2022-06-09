美國財長葉倫周三在眾議院歲入委員會（United States House Committee on Ways and Means）聽證會上表示，華盛頓當局正「積極」考慮取消部分對中國商品加徵的關稅，但也強調這並非是抑制通膨的「萬靈丹」。

葉倫表示，拜登政府正在審查這些按301條款對中國進口商品加徵關稅的修訂作業，也正在審查特定產品豁免這些關稅的程序，政府將在未來幾周公布更多與關稅計畫相關的資訊。

這項川普時代祭出之稅率高達25%的關稅，涵蓋價值數千億美元的中國進口商品，其中也包括從自行車到藍牙設備和服飾等許多消費品。

葉倫表示，她相信部分關稅最終是由美國人支付，而非中國人，這損害了美國消費者和企業，政府正在設法以更具戰略意義的方式「重新安排這些關稅」。

不過葉倫也表示，雖然調降部分關稅可能是合理的，或許有助於降低一些消費者價格，但這對高達8%的年通膨率影響有限，「老實說，我不認為關稅政策是對抗通膨的萬靈丹。商品僅佔民間消費約三分之一，降關稅對消費者的影響與轉嫁程度，目前還不清楚。」

此外，當議員詢問為何部分經濟學家認為美國的通膨更為根深蒂固、恐導致數百萬領固定收入的退休族陷入貧窮時，葉倫表示，高達8%的年通膨率「令人無法接受」，但她並不認為通膨會成為一個持續十年的問題，並再度強調拜登政府推出的新冠援助支出法案對物價上漲的影響有限。