恩恩案持續延燒，新北市議員何博文、張志豪9日下午赴監察院陳情，請監委立案調查並公佈相關音檔，兩人痛批，新北市政府迴避議會的監督，拒絕提供相關資料，只好要求監察院直接介入進行行政調查，還給恩恩家屬一個真相。

何博文指出，身為新北市議員監督新北市府是天職，但從4月27日正式要求新北提供恩恩案真相調查報告，但到現在都是牛頭不對馬嘴、非常敷衍的疫情居家照顧指引，簡直藐視議會監督職權，這是對社會大眾要知道真相的最大羞辱。

何博文表示，若新北市政府繼續迴避議會的監督，拒絕提供相關真相，包含內部聯繫與相關真實流程等，要求監察院能夠直接介入進行行政調查，這裡面一定有很多明顯的違規疏失，才會讓新北市府一再隱匿相關資訊。

何博文認為，打火弟兄不應該當作新北市政府的臨時演員，針對模擬狀況劇應該要徹底調查，到底是誰下令，力挺消防局就是要讓真相清白，消防局與衛生局等是否有疏失也必須一併釐清，還給恩恩爸爸與社會大眾知道真相的權利。

張志豪強調，擔憂相關橫向聯繫、通訊音檔被新北市府煙滅證據，要求監察院必須立案展開調查，還給基層消防人員的公道，另外就要希望有真相，讓恩恩的家屬拿到新北市府局處橫向聯繫的音檔，因為現在有關譯文連關防都沒有，顯然是沒有人想要負責，難道這就是市府的態度。