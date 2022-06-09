繼有確診者在PTT台中版抱怨關懷包有麻辣拌麵後，台中市再傳出大雅區有里長參選人在關懷包中夾參選小物，南區也有里長參選人穿競選背心送關懷包；對此，台中市民政局長吳世瑋表示，因連日確診數破萬，已達物流運送極限，必須仰賴里長協助發送，但這樣的行為實在不妥。

台中市爆出大雅區有民眾收到居家關護包裏頭挾帶未來要參選里長的競選小物，南區也有要參選下屆里長或市議員的參選人協助里長發送關懷包時，穿著競選背心的亂象。

對此，台中市民政局長吳世瑋坦言，接連兩日確診數都破萬，由於台中市配合的五大物流公司可協助宅配的極限為八千至九千份，剩餘不足的必須靠里辦公室協助，他感謝里長們幫助。

但他也坦承，透過送關懷包行競選動作非常不妥，像大雅區在關懷包夾競選小物，區公所在獲悉後已要求里辦公室拿掉，至於會不會開罰？他則說，里長很熱心，關懷包也自己送了肉粽等物品，要請區公所了解後，再評估是否開罰。

吳世瑋也說，感謝里長們協助，但如果要發送關懷包，不管是要選下屆里長或市議員，協助分送者最好是穿現職里長的背心，或是目前是大隊長就裝現職背心，他強調，送關懷包是要關心確診者，不宜做太多競選動作。