台南洪男及吳男今天凌晨飲酒起口角，兩人相約在歸仁圓環談判時爆發槍擊，現場至少開了34槍，洪男送醫不治，吳男還在急救，台南檢警已拘提4名男子到案，深入追查中。

台南地檢署發言人林仲斌今天下午告訴中央社記者，檢方已完成死者洪男的相驗，初步發現洪男左胸有2處彈孔，左上臂有1處彈孔，右手腕有子彈擦傷痕跡，確切死因有待解剖鑑定。

林仲斌表示，南檢已指揮台南市警局拘提4名涉案男子到案，將對此案深入追查釐清。

53歲洪男及36歲吳男今天凌晨在台南市區飲酒時發生口角，兩人相約凌晨4時許在歸仁圓環談判，洪男和吳男都搭乘友人的自小客車前往現場。

洪男和吳男一見面再度爭執，各自掏槍向對方射擊，兩人都中彈倒下；洪男被送往永康奇美醫院急救不治死亡；吳男也中槍，被送到成大醫院急救中。

警方初步調查，現場至少開了34槍，警方也在洪男座車找到1把改造手槍，吳男作案槍枝還在搜尋中。（編輯：張芷瑄）1110609