教育部體育署今天（9日）召開「2022 ASPN圓桌視訊會議(2022 ASPN Roundtable Meeting)」，邀請9個APEC經濟體的體育官員、國際運動組織，及各體育領域專家共同與會，分享各國家地區在新冠肺炎疫情期間推動數位化的應用經驗，及運動創新人力資源發展等相關實務經驗。

APEC運動政策網絡（APEC Sports Policy Network ASPN）於2016年倡議成立，為APEC經濟體之運動產官學搭建資訊交流分享平台，過去6年已在國內外舉辦共8場大型國際會議，在新冠疫情影響下，持續扮演重要國際交流管道，獲APEC各經濟體高度肯定。

本次會議以最佳實例分享為主，邀請菲律賓、日本、新加坡、泰國、澳洲等ASPN成員，針對「Sporting Events X COVID-19」和「Capability Building X Sports Innovation」兩大議題進行分享，除此以外，會議上也邀請教育部國際司分享本年度APEC的優先領域，以及Education Network (EDNET) 的最新趨勢和動向。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟表示，我國與各經濟體的國際運動交流不因疫情影響及邊境管制持續交流，各經濟體也陸續發展出獨特的替代賽事，並在會上分享運動數位應用及創新技術跨領域運用實例及執行經驗，透過今日的會議場合互相觀摩，也期待未來各國能有機會共同合作。