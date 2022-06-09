來不及參加的畢業典禮！知名編劇岳清清15歲的姪子謝博仕，本來應該在本周六參加林口康橋學校的畢業典禮，然後一步步朝自己的夢想前進，但卻因日前感染新冠肺炎驟逝，不僅令家長悲痛，也讓校方惋惜。校方在今天的安息禮拜上，也帶上了他的畢業證書給他的父母。然而，面對愛子驟逝後，遺體卻被迫在4小時內火化，博仕的父親也質疑，政府的政策反覆，是對家屬的傷害。

博仕的父親在今天的安息禮拜後接受媒體的訪問，他悲痛表示，在兒子往生後，檢察官相驗完認為傳染性非常低，但是卻被要求遺體立即火化，不但無法見兒子最後一面，甚至連衣服都沒辦法換，直到火化的時候，博仕都還穿著康橋學校的制服，「我真得很痛心，希望政府和有關單位說清楚講明白。」

知名編劇岳清清今天也要會場送姪子最後一程，她也質疑，明明博仕染疫時是輕症，但到了陳時中的口中就變成了重症，她更強調，家屬都依照政府的流程走，但政府的防疫政策卻像是拿孩子當擋箭牌，在疫情那麼嚴重的時候，卻沒有全部停課，她強調自己不是要和政府作對，只是希望政府有錯就要道歉，因為還有很多家庭跟他們遭遇相同的困境。

林口康橋學校則是不捨地表示，博仕在學校的時候跟師長、同學的互動都很良好，而博仕也是個很有才華的孩子，特別是在音樂方面，他不但會rap、爵士鼓，甚至也會作詞，在校時也透露未來要就讀華岡藝校，朝自己的夢想一步步邁進，怎知因為疫情的關係，讓他無法圓夢，也來不及參加畢業典禮，所以校方今天提早將畢業證書帶到告別式會場轉交給博仕父母，讓他不要走的有遺憾。