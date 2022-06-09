有百年歷史的台北市定古蹟台糖台北倉庫，過去曾是明華園劇團排練場，現由曉劇場進駐經營，變身「萬座曉劇場」，創下北市首座古蹟空間活化為劇場的紀錄，劇場期盼透過自辦節目、策展及開放演藝團隊租借，以萬華為據點，推廣表演藝術培養在地觀眾。

萬座曉劇場前身是日據時期興建的「台北製糖株式會社」建築之一，2003年經北市文化局指定為市定古蹟。文化局副局長田瑋表示，早期是台灣最北糖廠，都市發展過程中差點被拆除，被留下來後，明華園曾當成排練場、倉庫10多年。

田瑋指出，北市推動的老房子計畫，一般是街屋或日式建築，發展都還不錯，但把糖廠納入老房子計畫，文化局是第一次嘗試，這應該是北市第一個利用古蹟演出、售票的劇場，讓戲劇多元發展上有不同型態，並彰顯古蹟價值與意義。

2019年曉劇場打造成萬座曉劇場，萬代表萬華，座取自日本劇場之意，備有長22公尺、寬14.3公尺、挑高5.5公尺的舞台空間，可容納200位觀眾，兼具大劇場的舞台空間及中小型劇場的觀眾席次，成為藝文創作者挑戰大舞台的絕佳首演場地。

萬座曉劇場藝術總監鍾伯淵說，獲利不是第一目標，而是思考如何讓劇場像德國碧娜鮑許烏帕塔舞蹈劇場、英國莎士比亞劇院，與場館共生增加地標性意義，營造出場館獨特風格，打破台灣場館「只有廟、沒有神」的現狀。

他介紹萬座曉劇場開幕系列，改編宮部美幸《哭泣童子》、《和尚的壺》，在10至12日推出劇場作品《之間》，帶領觀眾遊走宮部美幸小說的恐怖與現實之間，窺探人性善惡。