台鐵內灣支線是目前台鐵客運支線運量最高的鐵路，但六家站到內灣站都要先在竹中站轉乘，縣府提出在竹中站鐵道設轉轍器，或直接在六家站做側軌直達內灣，提升內灣線的運量，惟兩方案都未獲交通部鐵道管理局支持。

內灣線從新竹火車站到六家站，2011年完成電氣化後行駛電聯車，到內灣站要先在竹中站轉乘柴油觀光列車，竹東地區民眾搭火車到六家站，或遊客從六家站要到內灣，都要在竹中站走到第二月台，等20到45分鐘才能轉乘。

縣府交旅處長游志祥指出，內灣線平均1小時1班車，年運量在疫情前都有160萬人次，去年降到105萬人次，六家站年進出有74萬人次，內灣站只有20萬人次，佔內灣遊客量的8分之1，民眾反應在竹中站轉乘，都要花1、2個小時很不方便，因此有改善和很大的成長空間。

縣府為舒緩內灣地區假日壅塞車潮，鼓勵民眾使用大眾運具，辦理內灣線直達服務問卷調查，在446份問卷中，到內灣自行開車遊客佔63.3％，火車佔27.4％，若採直達車有91％受訪者有願意搭內灣線，80％可接受30分鐘一班直達車，交通專家對六家直達內灣則表示高度認同。

縣府對六家直達內灣提出方案一，從六家站直接行駛柴油觀光列車，在竹中站鐵道新增設1到2個橫渡線，鐵道上設置轉轍器，經費約3000萬元，只要3個月工期就能完成，旅客就不用轉車就能直達內灣。

方案二是從六家站設置側軌，不經竹中站直接銜接往上員站的軌道，直接解快轉乘問題，路線軌道設置後，加裝轉轍器及號誌機台即可調整路線，施工期預估1年半，不含用地徵收費用的工程費要1.2億元。

游志祥說，方案一在竹中站設轉轍器是最快速便捷，惟交通部鐵道管理局以六家站設計容量有限，無法同時讓電聯車和柴油車進出，在竹中站軌道設轉轍器，有司機要調換車頭等問題，方案二在六家站設側軌則牽涉都市計畫變更和用地徵收問題，因此2案都被否決。

鐵路管理局長杜微指出，增加六家直達內灣牽涉到整體路線，須審慎評估，目前已採購新車輛，可望在近期內增加內灣線班次，減少民眾轉乘時的等待時間。