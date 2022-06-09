前民進黨立委郭正亮今（9）日問道，傳出6月下旬指揮中心要解散，7月會把第五類改成第四類，所以不再公布確診數字，陳時中就要宣布參選，郭點名指揮中心「請你回答！要不要否認？」「如果是真的，表示要落跑了」、「如果是假的，罰300萬！」

郭正亮今在《新聞大白話》表示，對於重大問題，譬如「長新冠」到底有多少？會嚴重到什麼程度？為何死亡率會這麼快上升？從來不回答這類重大問題，殯葬火化到現在還不清楚，倒底可不可以二天？不知道。

郭正亮提到，有些縣市在討論分區的冰櫃，讓新冠不會跟一般大體放在一起，也可以放兩三天，可以嗎？今天有回答嗎？沒有！對重大問題都不回答。今天說1922純屬諮詢，沒有任何權力，而且是外包，跟社會認知完全不同。這種重大問題都不告訴大家，「那他整天在想什麼？」

郭正亮質疑，傳出6月下旬指揮中心要解散，7月會把第五類改成第四類，所以不再公布確診數字，陳時中就要宣布參選，「指揮中心請你回答！要不要否認？」新聞都登了，為什麼不否認？這是不是重大假訊息？大家問你這麼重大的防疫問題，「你不回答」，再放這種訊息讓新聞去登，「這如果是真的，表示你要落跑了」，「如果是假的，罰300萬！真正關鍵時刻怎不罰300萬？蘇貞昌在幹什麼？指揮官要落跑是多大的假新聞，請你證實一下好不好！」