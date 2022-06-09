欣偉傑建設負責人羅律煌，涉嫌在2012年承建台北市中山區德惠街「中心隱」建案時，偽造相關文件向兆豐銀行詐貸11億元，台北地檢署9日依《銀行法》、《刑法》詐欺、偽造文書、《商業會計法》及《稅捐稽徵法》等罪起訴羅律煌16人。

羅律煌是知名建商，其經營的羅傑建設曾因投資失利跳票數億元，因而沉寂10多年，之後他在基隆市以欣偉傑建設重新出發。

起訴指出，基隆市的欣偉傑建設負責人羅律煌，2012年承建台北市中山區德惠街「中山隱」建案時，以土建融資名義，偽造不動產買賣契約等文件向兆豐銀行詐貸11億多元，建案於2016年完工，建物兩棟地上13層、地下4層。

羅律煌偽造買賣契約，不實登載每坪買賣價格為340萬元，土地交易價款9億6164萬多元，向兆豐銀行貸款，兆豐銀行於2012年5月核貸6億2400萬元土地融資給欣偉傑公司。

羅律煌遂於2012年6月向兆豐銀行申請動撥5億2800萬元，支付土地尾款及仲介費，另2012年5月申請動撥9600萬元，共向兆豐銀行詐貸6億2400萬元。

此外，羅律煌於2013年1、2月間，以欣偉傑名義委託建經公司製作每坪造價18萬，營造成本共計11億4120萬元的興建計畫書，向兆豐銀行申請建築融資，兆豐銀行2013年3月核貸5億7000多萬元額度。羅明知兆豐銀行是依工程進度撥款，竟找裝修業者製作不實會計憑證，不但詐貸還逃漏稅。

當時兆豐銀行曾對此案表示，依照銀行相關規定之授信作業程序辦理，其撥款亦憑建經公司提供之工程查核報告執行，全案已於2016年5月全數還款結清。