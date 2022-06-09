許瑋甯幾乎年年都有影視作品，今年同樣帶來多部作品。（MilkX Taiwan 提供）

許瑋甯推出自有品牌後更能換角度看時尚大品牌。（MilkX Taiwan 提供）

許瑋甯認為「高級感」是把自己照顧好。（MilkX Taiwan 提供）

女神許瑋甯從模特兒朝全方位藝人發展，憑著精湛演技多次入圍各大影視獎項，去年11月正式推出自創內衣品牌，和老公邱澤感情甜蜜，可說是事業愛情兩得意。

今年37歲的她接受雜誌《MilkX Taiwan》專訪時表示，19歲對她別具意義，是她正式脫離模特兒圈，積極往娛樂圈其他領域發展的年紀，那年頻繁參與試鏡，導致後來2、3年試鏡時自我介紹，都無意脫口說自己19歲，她就這樣過了3年「19歲」，她笑說：「真的不是故意要說謊。」

許瑋甯朝向電影戲劇發展後成績亮眼，且幾乎年年都有作品，她今年同樣帶來多部作品，包含懸疑驚悚電影《詭棋》、《她和她的她》以及有如《魔女的條件》經典般的師生之戀《第9節課》。許瑋甯透露《第9節課》會有許多讓女性感到怦然心動的純愛氣氛；而《她和她的她》則是讓她淚灑配音間，她形容這部作品是「內心的災後重建」，讓沒有相同經歷的人，在日後都能伸出援手，而有同樣經歷的人，能因為角色的共感，得到勇敢往前的力氣。

在眾所期待下，許瑋甯在去年正式推出自有品牌，從無到有的完整過程，讓她更懂得用不同視角欣賞CHANEL風格美學。她感佩服飾背後的工藝與堅持，參與成員的身心專注投入及時間軸推進，更包含將香奈兒女士將鼓勵女性的力量，注入品牌每一項物件的信念，「一件衣服、一只手袋、一雙鞋履、一頂帽款...它們帶著信念去成為擁有者的生命力。」

許瑋甯提到當紅「高級感」一詞，她的見解反而是從生活細節開始，把自己照顧好、選擇有質感、有意識的生活，比如上班前把白襯衫燙好、出門前打理好儀容、把鞋櫃裡的鞋子擺放整齊等，「高級感不是昂貴的價格，而是反映精緻的細節。」她還分享本身就對宇宙感興趣，最近特別關注NASA分享關於黑洞是有聲音的新聞，因為太著迷還特別把黑洞的聲響存下來。