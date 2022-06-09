星座運勢網站「星座看看」公布12星座表裡不一排行榜，前三名分別是摩羯座、雙魚座、天秤座，外表呈現的形象和內在真實情況差異最大。

▍第十二名：金牛座

金牛座眼裡只有賺錢，其他事情能拖則拖，非常懶惰，所以根本懶得故意隱藏心裡的真實想法，內心在想什麼，從外表就看得出來。

▍第十一名：雙子座

雙子座只會在牽涉利益的時候見人說人話、見鬼說鬼話，平常相處的時候非常真實，不會刻意偽裝。

▍第十名：白羊座

白羊座單純直率，不喜歡表裡不一的人，所以活得非常真實，不屑靠欺騙他人來獲取榮華富貴。

▍第九名：處女座

處女座平常不太會裝模作樣，不過面對特定的人，他們有自己的人物設定，難免還是會在對方面前演一下，其他時候還是很真實的。

▍第八名：射手座

射手座習慣表現出快樂、無憂無慮的樣子，所有委屈和悲傷都往肚裡吞，只因為不想造成別人的困擾。

▍第七名：巨蟹座

巨蟹座很會隱藏厭惡的情緒，對待討厭的人，他們依然可以表現出熱絡的態度，至於是真心還是偽裝只有他本人自己知道。

▍第六名：水瓶座

水瓶座的表裡不一會有兩種情況，其中一種是看似熱情其實內心冷漠，另一種是看似高傲其實渴望被他人理解，無論是哪種類型，外表和內心都有很大的差異。

▍第五名：天蠍座

天蠍座看起來冷冷的，其實內心很火熱，只是礙於社交恐懼症，看起來好像不搭理人，其實他們只是不知道怎麼開啟話題而已。

▍第四名：獅子座

獅子座看起來霸氣四溢，充滿威嚴，其實內心是個小可愛，明明沒那麼兇狠，卻總愛虛張聲勢，他們柔軟的那一面只有非常親近的人才看得到。

▍第三名：天秤座

天秤座很會裝乖，看起來很順從，其實內心非常叛逆，常常嘴上乖乖答應，實際行動卻是想做什麼就做什麼，等到被發現的時候再假裝悔過，讓人不忍心苛責。

▍第二名：雙魚座

雙魚座看起來可愛又溫柔，其實骨子裡非常堅強，不是表面上看起來那樣的柔弱，尤其在職場上工作能力很強，具備耐心和毅力，在愛情上也是見好就收，只是需要時間來療傷。

▍第一名：摩羯座

摩羯座外表看似理性又嚴肅，其實內心擁有幽默的靈魂，只要遇到聊得來的人，就能看到他們腦洞大開的一面，反差非常大。