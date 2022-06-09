港股周四收黑。全球投資人持續關心主要央行特別是聯準會的收緊貨幣動向，擔心將拖住經濟走緩；上海實施新一波的新冠防疫管制，也影響市場信心。

周四香港恆生指數午後偏軟，收跌145.54點或0.66%，為21869.05點，午後最多跌276點。國企股(H股)73.25點或0.95%，為7606.35點。

科技指數小幅吐出昨日的急升，跌1.43%。惟阿里巴巴在昨日大漲10%之後，再次上漲2.3%，報111.3港元。其它如舜宇光學、美團、小米等都修正下跌，舜宇更是大跌6%。

比亞迪午盤一度微升，收跌0.6%，報300港元，股價盤旋在今年新高附近。比亞迪傳出打進特斯拉電池供應鏈，周三已漲了一波，儘管特斯拉隨後拒絕承認該消息；而比亞迪周四又宣布上調回購公司股票的價格上限，由每股300港元調至不超過400港元。

航運股跌5.6%。東方海外國際跌11%，海豐跌7.7%，中遠海控跌7.7%。美國消費者需求下降，貨櫃需求也下降；另外土耳其周三協調俄烏開放黑海港口船運，也沒有太多進展。