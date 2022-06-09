台玻(1802)今日舉行股東會通過每股配發現金股利1.82元，董事長林伯豐說，大陸疫情管控嚴格，預期下半年營運將維持穩定，台灣區因天然氣依賴進口，產品價調漲與否將看天然氣是否飆升，2022年營收將和去年差不多，獲利有機會恢復以前水準。

林伯豐指出，後疫情時代經濟將受到挑戰，其中包括通膨、升息、美中俄關係等地緣政治風險，以及全球供應鏈重整等等問題。2022年初俄烏戰爭爆發，原物料全面飆升，大陸地區嚴控疫情，全球供應鏈吃緊，通膨壓力讓今年經濟前景不明，IMF甚至3度下修2022年全球經濟成長率至3.6%，低於去年的5.9%。

Fed為應對美國高通膨現象，3月起開始升息縮表的緊縮貨幣政策，各方預計今年將有7次升息，世界主要國家包括台灣跟進，林伯豐認為，上述種種原因都將為2022年的經濟發展增加風險，須審慎以對。

淨零排放已成為全球重視的焦點，台玻有兩點努力，第一是節水，使用循環用水，除了蒸發以外的水都在使用，回收率超過95%；第二是太陽能光電，今年底會完成8,700GW，能供應台玻用電需求的12%。

台玻轉投資實聯化工江蘇公司43.99%，去年純鹼市場供需格局改善，產品市場價格刷新歷史新高，氯化銨價格也受惠肥料市場尿素價格不斷走高帶動，全年業績創高；實聯中控合併營收4.72億美元，合併淨利0.77億美元，行業景氣可望延續，維持獲利表現。