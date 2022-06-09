南部疫情進入高原期，屏東9日新增確診3130例，屏縣府宣布11日在33鄉鎮衛生所、屏東火車站、潮州火車站開設BNT疫苗速打站，並於10日完成12至17歲校園BNT疫苗追加劑。

屏縣府指出，因應南部疫情進入高原期，縣府為提高疫苗接種率，將於11日增設BNT疫苗隨到隨打，施打對象包括12歲以上成人、12至17歲國、高中生第三劑，以及12歲國小生第一劑，民眾可前往33鄉鎮衛生所、屏東火車站及潮州火車站施打，屏東、潮州火車站提供500劑，時間為上午8點半至11點半，但崁頂、瑪家衛生所時段為下午，民眾可上官網查詢。

縣府表示，12至17歲校園BNT疫苗追加劑仍在持續施打，總共有58所學校排定施打，預計10日將會全數打完，截至8日有26所國高中學校已進行青少年BNT追加劑疫苗施打，全部校園總人數為1萬685人，預計施打7461人，已完成施打5229人，總接種率達70.08％。