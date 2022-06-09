王男跟朋友吃羊肉爐喝到凌晨搭車回家，睡到隔天9時許開老婆的車載妻小出門，去年4月29日在中市路口車禍，酒測值0.65毫克，被依公共危險罪送辦。警方並依道路交通管理處罰條例，對王妻開罰8萬5千元、吊照3個月，王妻不服刑提行政訴訴訟，法官以她明知丈夫喝酒，卻將己車仍任他開，以裁罰無違誤駁回，可上訴。

王妻提起行政訴訟指出，丈夫在車禍前一天晚上外出喝酒，直到隔天凌晨1時返家睡覺，睡到當天上午8時，因下雨就陪丈夫開車送小孩上學，丈夫當時精神狀況不錯，也不知道還有酒精反應，就讓他開車，因發生車禍，由員警進行酒測結果為0.65毫克超標，現場警方只說她有連帶責任被開1800元罰單，沒想到，事後被重罰，王妻無法接受。

中市交通事件裁決處抗辯指出，車主對車輛有保管、篩選管控駕駛人、擔保駕駛人和於交通管理規範的義務，王妻是同車的車主，王男酒測超標，且從外觀青亦可辨別是酒駕狀態，明知酒駕孩童車共乘，不予禁駛，自應受罰。

法官以王妻明知駕駛有喝酒，把自己的車任由他開，違反道路交通管理處罰條例第35條第7項所規定的不作為義務，依法裁處8萬5千元，並吊扣牌照3個月，並無違誤。