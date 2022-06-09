因疫情停辦2年的「香格里拉對話」亞洲安全會議明天於新加坡登場。日本首相及美、中防長將分別在活動期間發表演講，烏克蘭總統澤倫斯基11日也將以視訊方式發表特別演講。

「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議（Asia Security Conference）10日至12日將在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）表示，作為亞太地區主要安全峰會，將再次聚集來自亞太、歐洲、北美等地區的國防部長、資深官員及企業領袖與安全專家，一同討論關鍵安全議題。

根據最新議程，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將於11日下午以視訊方式發表特別演講。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日將以「美國印太戰略的下一步」為題在大會發表演講。中國國防部長魏鳳和接著在12日以「中國對區域秩序的願景」為主題發表演講。

外媒先前報導，奧斯汀與魏鳳和將在香格里拉對話期間舉行雙邊會談，內容將涉及台灣等議題。這將是兩人首度面對面會談。

另外，日本首相岸田文雄將於明晚發表專題演講。

IISS指出，在全球地緣政治緊張情勢升溫之際，日本作為安全行為者的角色越趨重要。岸田文雄自上任以來，積極與亞洲、歐洲及北美夥伴互動，這場專題演講將涵蓋日本變動中的戰略前景、烏克蘭戰爭對區域造成的動盪、因應亞太迫切安全挑戰等議題。

在俄烏戰爭延燒、美中競爭加劇之際，IISS表示，今年香格里拉對話將提供來自逾40國的出席人士與全球防衛政策制定者面對面討論的重要機會，預計有500人左右到場出席。

新加坡國防部今天發布新聞稿指出，由IISS主辦的香格里拉對話將有來自42國的人士出席參加，其中由部長級官員率領的代表團多達37個。

星國國防部長黃永宏12日將在「保障區域穩定的新觀念」場次上發言，也將主持11日、12日的部長圓桌對談，並與來訪的外國國防部長、資深官員在場邊舉行雙邊會談。

IISS表示，自2002年開始舉辦「香格里拉對話」以來，每年活動都有來自全球的高階軍方官員、外交官、專家及評論員、國防產業代表等人參加。

台灣過去大多由學者代表參與「香格里拉對話」。據了解，前國防部長楊念祖將以學者身分出席今年會議。（編輯：馮昭）1110609