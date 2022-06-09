基隆市政府9日舉辦了一場基隆市與日本廣島縣廿日市市兩市國中的線上交流課程，基隆市教育處長杜國正及廿日市市教育委員會教育長生田德廉都出席這場線上交流活動。杜國正表示，期待結合基隆發展已久的智慧教育，拓展國際化港灣城市的國際教育，進而擴展師生國際視野，服膺教育部中小學國際教育白皮書的宗旨。

這次線上交流規劃，除了城市簡介與各校介紹之外，更安排校際間分組進行分享，本次交流主題為友善校園與英文的重要性。友善校園為本市各級學校每年強調之重點，為營造以學生為本的健康、安全學習環境。學生如何能夠從自身做起，彼此尊重、關懷、同理與包容，與日本學生討論交換意見。

藉由校際間的相見歡及分組討論，雙方學生不僅學習到第二外語，也藉此瞭解到彼此間的文化差異，讓孩子能在疫情之下擴展國際視野並深化在地認同。參與活動的學生表示，由於學校舉辦多次國際線上交流，現在面對外國人已經不會那麼緊張，感覺外語口說能力越來越進步，更能流利地表達自己的想法。

杜國正表示，即使當前世界各地皆在新冠疫情籠罩下，基隆市在防疫期間走出自己的國際教育藍海，包含鼓勵所屬學校參與教育部國民及學前教育署相關國際教育計畫、與駐外單位合作等政策，造就本市國外姊妹校或夥伴學校日漸增多，從110年的7所擴增至111年的18所，達2倍以上，國家更遍及美洲的美國及亞洲的日本、印度及馬來西亞，逐步孕育城市能量，為港灣城市寫下新的篇章。使海洋城市師生受益良多。