儘管近期南亞地區面臨新冠疫情爆發、俄烏戰爭以來造成的經濟影響，以及通膨、外匯短缺等內外壓力；外貿協會基於巴基斯坦、孟加拉人口充沛內需消費潛力大，舉辦線上拓銷團協助廠商拓銷兩國市場，透過駐外單位洽邀近50家買主參與媒合洽談，促成逾400萬美元的採購商機，其中台塑生醫、萬年清等均超前部署。

貿協指出，據出口統計顯示，我出口孟加拉在2021年全年達12.2億美元，較2020年同期成長44.8%，2022年1至5月我對孟出口額（8.8億美元）較2021年同期更大幅成長107.2％，主要出口品項為燃料、塑膠製品、人造紡織材料、機械等，另對巴基斯坦出口額2021年全年為7.3億美元較上年同期成長65.3％，2022年1至5月我對巴國出口額為2.3億美元則較2021年同期衰退19.5%，主要出口品項為塑膠品、鋼鐵、機械設備等。

貿協強調，近期巴國外匯不足，為避免外匯流失，巴國「進出口商務部」在5月底宣布，禁止奢侈品和非必需品進口，同時，又因巴國議會對前總理伊姆蘭汗的不信任投票引起政治動盪，使得買主邀請受到影響。

而孟加拉則因貨幣大幅貶值致貿易與國際收支逆差擴大打擊下，實施進口控制以維持外匯穩定，也發布針對近200項產品加重課稅、提高銀行信用保證金等措施，使得孟商對外採購也趨於保守。但我商包括台塑生醫、水處理設備萬年清、UPS系統旭隼科技、製鞋機天崗精機，乃至伺服沖床佶擎機械等公司仍積極參與、優先部署巴、孟兩國。

貿協分析，臺灣和南亞國家間產業互補性高，雙方新的產業合作機會大，如AIoT、智慧城市、電動車設備產業等，都存在合作機會。其中南亞七國，除印度以外，巴基斯坦與孟加拉人口也分別有2.2億與1.7億，均名列全球前十，人口紅利亦標誌著龐大內需消費潛力，貿協藉由巴基斯坦、孟加拉線上拓銷團為開端，持續創造更多南亞疫後拓銷商機。