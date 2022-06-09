以手搖飲品牌「Sharetea歇腳亭」全球連鎖的聯發國際（2756）公布5月營收，受惠於國際市場業績推升，5月自結合併營收8,400萬元，月增12.49％、年增6.64％，創同期新高。累計前5月合併營收3.28億元、年增4.83％，亦創同期新高。

展望後市，隨著全球市場解封帶動消費復甦，加上夏日暑假旺季到來，飲料商機大增，在美國第二季新開4家店、預計七月將再開出3家店的聯發國際，美國店數可望達到138家。下半年，將在石油大國科威特一次開出兩家店，觀光大國埃及也將開店，整體營運動能大增，營收可望成長。

聯發國際總經理賴柏宇表示，儘管市場環境仍有通膨、物價成本上漲等壓力，但民生消費力已逐步走向復甦，尤其在美國市場，「與疫共存」已深植人心，這讓美國門市平均單店營收增長，甚至超越疫情前2019年同期。截至五月底，美國總店數達135家，相較去年同期，淨增加32家，是當地台灣手搖茶產業的領先品牌。

根據市場研究公司Research Dive，隨著碳酸飲料的整體需求下降、再加上以茶為基底的飲料消費增加，北美市場將成為全球最大且最賺錢的手搖飲消費市場，預計到2028年，其產值將達到24.323億美元。

由於美國手搖飲產業蓬勃發展，六月初，聯發國際由董事長和總經理帶隊前進紐約參展「國際特許加盟展（IFE）」，這是美國最大的連鎖展之一，每年吸引上萬名參觀者，此次在三天的展期內，聯發國際接待來自美國各州的加盟主洽談合作，全場詢問度最高，以非華人為主，並現場試飲現煮珍珠奶茶，引發廣大迴響。