台灣四面環海且山多峻美，適合民眾登山玩水。然而，山難事件頻傳，台中市梨山地區近日就驚見女性登山客倒臥在地、斷氣多時。金管會在世界海洋日時提醒，民眾在親近海洋、走向山林，領略山海之美之際，也要做好安全防護準備外，並不忘審慎評估透過保險移轉可能面臨之風險，以確保自身權益。

保險局指出，行政院於2019年及2020年陸續推動「向山致敬」、「向海致敬」政策，保險業也分別完備登山及海域活動二項專屬保險。「登山綜合保險」及「海域活動綜合保險」。

據金管會統計，「登山綜合保險」自2017年開辦至2022年3月間，每家產險公司都有，已有52萬3,558人投保；「海域活動綜合保險」則有8家開辦，自2020年6月開辦至2022年3月間，也有3萬5,228人投保。

保險局指出，「登山綜合保險」及「海域活動綜合保險」之商品內容，除涵蓋一般傷害保險及旅行平安保險承保之意外事故保障外，特別針對民眾從事登山或海域活動時可能面臨之特定事故(如登山造成之中暑、高山病、凍傷等；或從事海域活動造成之潛水夫症、失溫、海洋弧菌感染等事故)所致死亡、失能及醫療費用損失，提供保險保障。

另民眾在投保「登山綜合保險」或「海域活動綜合保險」時，可衡酌自身需要選擇加保「緊急救援費用保險」，提供被保險人因發生登山或海域活動事故所支出之搜尋費用、救護費用等，以獲得更完整之保障。

保險局指出，為更便利民眾投保登山或海域活動綜合保險，除開放該二商品可透過網路投保外，並在保險局網站開設「致敬山海、保險挺您」專區，並在「風險管理與保險教育推廣入口網」提供「登山保險」、「海域活動保險」相關消費者手冊，提醒民眾妥善運用保險工具，適當移轉相關風險。