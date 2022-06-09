香港29歲女歌手何雁詩從14歲開始學音樂，16歲參加歌唱選秀《超級巨聲》後受到關注，2014年正式出道，歌唱領域有好成績外，在戲劇方面也有不錯表現；但何雁詩2017年公開認愛鄭俊弘，男方因此甩掉未婚妻被罵「世紀賤男」，她也背了小三臭名，而今年6月1日何雁詩生下愛的結晶，近日曬出產後嚴格體態管理模樣，引起網友熱議。

何雁詩踏入演藝圈後，在工作方面的好表現相當受到肯定，私生活卻爭議不斷，其中感情生活更是影響她最大；2017年4月她和同公司的男歌手鄭俊弘大方認愛，男方本來已經有未婚妻，他為了何雁詩拋棄未婚妻後被封「世紀賤男」，何雁詩不意外地背上小三臭名。

何雁詩1日才生下愛的結晶，近日曬出產後嚴格體態管理模樣，引起網友熱議。(圖/ 摘自何雁詩IG)

兩人戀情不被看好的情形下，何雁詩和鄭俊弘卻在2020年元旦宣布結婚喜訊，同年11月7日舉辦婚禮，今年1月更驚喜公開懷孕喜訊，6月1日平安迎來兩人的寶貝兒子；在產後1個星期，何雁詩曬出為了恢復曼妙體態，嚴格自我管理下勤做運動的影片，除了還未完全消掉的肚子外，四肢都非常纖細，看得出她對自己要求多高。

大票粉絲看到何雁詩產後美貌也很震驚，紛紛留言讚嘆，「天啊！才生完1個星期就瘦成這樣，怎麼做到的啊？」、「趁機多休息吧」、「很努力的漂亮媽媽啊，保重身體」、「剛生完第七天其實還是會有宮縮的，當初我都沒敢亂動，妳也太厲害了吧」。