公共空間當倉庫！有女子在臉書分享在高雄果貿社區，隔壁鄰居在樓梯間堆滿紙箱，以及回收回來的寶特瓶，並大酸對方是「最佳鄰居代表」；網友看見原PO上傳的照片也表示「萬一火警 誰都逃不掉，趕快檢舉」、「公共區域堆積雜物，妨礙消防逃生」。

一名女子在臉書社團「爆料公社二社」發文，她表示自己住在高雄果貿社區某一層，鄰居回收物堆滿樓梯間，堪稱「最佳鄰居代表」；從照片中可見，該社區某層樓，樓梯間堆滿紙箱擺在兩側，超過半層樓，樓梯間走道僅剩1個人可過的寬度，另外一側寶特瓶回收的部分，用塑膠袋包著，堆滿了整個走道無法通行。

另外還有網友也拍下，自家外樓梯間堆滿廢棄物，有老舊電視、沙發椅、書桌、垃圾桶...等，影響上下樓梯動線。（翻攝自臉書爆料公社二社）
另外還有網友也拍下，自家外樓梯間堆滿廢棄物，有老舊電視、沙發椅、書桌、垃圾桶...等，影響上下樓梯動線。（翻攝自臉書爆料公社二社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「誇張，萬一火警 誰都逃不掉，趕快檢舉」、「公共區域堆積雜物，妨礙消防逃生」、「有這種鄰居真的很頭痛耶，以為公用空間是他家倉庫嗎？」、「報警啊舉報呀，萬一燒起來大家都逃不了」、「不反對回收，但是不要影響別人的安全為第一要務啊」。

另外有網友留言自家樓梯間看到汰舊的電視機、沙發椅、書桌...等，堆積在樓間間轉角處，甚至還有網友表示隔壁鄰居直接把內褲、衣物直接曬在住家門口外，求問網友「是否影響走廊逃生」，網友也表示每天都有不一樣的驚喜，也讓其他網友笑翻。

還有網友則是拍到隔壁鄰居每天都把洗好的內衣等衣物直接曬在自家門外走廊，求問這樣方式，「可以檢舉嗎」。（翻攝自臉書爆料公社二社）
還有網友則是拍到隔壁鄰居每天都把洗好的內衣等衣物直接曬在自家門外走廊，求問這樣方式，「可以檢舉嗎」。（翻攝自臉書爆料公社二社）
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#鄰居 #樓梯間 #堆積 #回收 #檢舉