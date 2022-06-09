公共空間當倉庫！有女子在臉書分享在高雄果貿社區，隔壁鄰居在樓梯間堆滿紙箱，以及回收回來的寶特瓶，並大酸對方是「最佳鄰居代表」；網友看見原PO上傳的照片也表示「萬一火警 誰都逃不掉，趕快檢舉」、「公共區域堆積雜物，妨礙消防逃生」。

一名女子在臉書社團「爆料公社二社」發文，她表示自己住在高雄果貿社區某一層，鄰居回收物堆滿樓梯間，堪稱「最佳鄰居代表」；從照片中可見，該社區某層樓，樓梯間堆滿紙箱擺在兩側，超過半層樓，樓梯間走道僅剩1個人可過的寬度，另外一側寶特瓶回收的部分，用塑膠袋包著，堆滿了整個走道無法通行。

另外還有網友也拍下，自家外樓梯間堆滿廢棄物，有老舊電視、沙發椅、書桌、垃圾桶...等，影響上下樓梯動線。（翻攝自臉書爆料公社二社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「誇張，萬一火警 誰都逃不掉，趕快檢舉」、「公共區域堆積雜物，妨礙消防逃生」、「有這種鄰居真的很頭痛耶，以為公用空間是他家倉庫嗎？」、「報警啊舉報呀，萬一燒起來大家都逃不了」、「不反對回收，但是不要影響別人的安全為第一要務啊」。

另外有網友留言自家樓梯間看到汰舊的電視機、沙發椅、書桌...等，堆積在樓間間轉角處，甚至還有網友表示隔壁鄰居直接把內褲、衣物直接曬在住家門口外，求問網友「是否影響走廊逃生」，網友也表示每天都有不一樣的驚喜，也讓其他網友笑翻。