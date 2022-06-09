已婚葉姓男子去年5月和友人到KTV唱歌，竟尾隨友人妻子上廁所，拉下拉鍊露出下體，還抓起對方的手撫摸，事後葉男與弟弟吵架，警方獲報到場後得知葉男惡行，將葉男送辦。台北地檢署9日依強制猥褻罪起訴葉男。

警方調查，20多歲的葉男兄弟去年5月與友人相約KTV唱歌，葉男見友人妻子走出包廂要上廁所，葉男也說要上廁所。

葉男弟弟和好友一起到男廁，找不到葉男，弟弟向女廁方向呼喊葉男，葉男隨即從女廁走出來，兄弟倆因口角發生肢體推擠，警方獲報到場處理。結果警方意外得悉葉男猥褻犯行，將葉男依妨害性自主罪送辦。

檢方調查時，葉男辯稱女方是自願的，只是他剛拉下拉鍊，掏出下體讓女方摸，就被弟弟叫出去了，否認猥褻。

但檢方依據葉男妻子事後曾傳簡訊給友人，為葉男對其妻的不當行為道歉等相關，不採信葉男說法，依強制猥褻罪起訴葉男。

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