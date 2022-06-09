央行理監事會下周登場，是否跟進美國升息成關注；國泰世華銀行今舉辦下半年全球經濟與市場展望，首席經濟學家林啟超表示，台灣CPI達3.39％，央行升息是必然，最勇敢的決定是「升息1碼加上打房」，退一步的決定是升息半碼加打房，或升息1碼房市不動。

林啟超表示，影響央行最後決定是疫情，從近日確診數平均7萬多例來看，疫情對內需消費衝擊，已超乎央行5月初的預期。

俄烏戰爭推升通膨，美國加入升息腳步，林啟超從美國房租、工資、供應鏈趨勢向上的成本角度推估，明年底前通膨要降至2％的舒適圈，幾乎不可能，現在經濟最好的發展情境是經濟走緩、通膨下降。

2022年迄今，民眾對經濟及市場最有感的兩件事，即股市重挫、物價飆升；美股從高點一度大跌近兩成，台股亦從萬八一度跌破萬六，根據行政院主計總處公告，全年經濟成長率下修至3.91％，5月消費者物價指數（CPI）年增率更達3.39％，突破2％通膨警戒線，各項數據顯示資本市場充滿令人不安的不確定性。

國泰世華銀行投資研究團隊最新報告指出，上半年金融市場巨幅波動的肇因，主要關鍵在於聯準會加大、加快升息動作造成投資人擔憂借貸成本增加，連帶衝擊景氣，且原停留在股市的資金，也有動機轉移至利率較高的固定收益投資工具，甚至直接退出；其次，則是烏俄戰爭使原本就複雜的局勢更添變數。

在通膨疑慮未見削減下，導致利率升過頭不無可能，在貨幣政策遞延衝擊下，未來幾季景氣力道恐將都不會太強，需求面臨景氣趨緩壓力，經濟硬著陸的空間確實存在。

若做「衰退快篩」，可視「美國10年公債利率，小於3個月國庫券利率」為第一條線，預計最快將在今年第四季浮現；聯準會近日所談的Sahm Rule (莎姆法則)，則可視為第二條線，若「美國失業率3個月移動平均，超越過去1年低點達0.5％」，幾可確定進入衰退。林啟超舉例，如果美國這波失業率最低在3.4％至3.5％，之後若反轉向上升到3.9％至4％，大概就是 「衰退快篩」呈現陽性了。