斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團今（9日）參訪立法院，一行人發現議場內國父孫中山遺像有破洞，對此，民進黨立委何志偉表示，這在民主國家是很正常的事情，上周有些委員不想開會，所以在議場內有推擠的情形，而就有在野黨委員丟杯水，然後直接砸到畫，造成孫中山遺像衣服破洞的意外。

何志偉陪同訪問團參訪，他透過臉書表示，斯洛伐克國會議員齊阿克（Miroslav Ziak）與布拉提斯拉瓦省長德若巴（Juraj Droba）也打趣的作勢在場要真實上演「全武行」。自己也善盡職責勸架，跟他們說「要乖哦、要乖，我們吵架不打架」。他們還拿起「贊成、反對」的手舉牌，真實感受台灣國會的表決氣氛。

斯洛伐克國會及布拉提斯拉瓦省聯合訪問團今（9日）參訪立法院。（摘自何志偉臉書）

何志偉說，斯國參訪團聽完說明後也提到，其實在歐洲國家，政府部門與國會有不同意見是很正常的事情，因為民主才可以意見相左、因為民主才可以爭執，他們都是司空見慣，也有感受到台灣濃厚的民主氣息。

此外，台灣、斯洛伐克國會聯誼會今天也舉辦成立大會，感謝會長立委許智傑 對國會的國際交流不遺餘力。德若巴省長在現場還讚嘆台灣媒體對於國會事務熱烈關注，讓他覺得台灣媒體的影響力比政府更重要。

何志偉也提到，斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurencik）與國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）上午PCR檢驗陽性確診，也要祝他們早日康復。