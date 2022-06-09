在YouTube擁有百萬訂閱的網紅「小玉」朱玉宸，涉嫌利用最新AI「Deepfake」人工智慧技術，將119位正妹網紅、名人的臉合成到日本AV影片。新北地院今召開庭，高雄市議員黃捷、網紅艾瑞絲等5名被害人都有出庭，並請求附帶民事求償，向小玉和其莊姓助理求償10至120萬不等金額，其餘被害人的委任律師也建請法官從重量刑，請求判處小玉12年徒刑、莊男8年徒刑。

小玉為吸引更多粉絲或追蹤者關注，增加網路流量，從2020年7月起在「台灣網紅挖面」推特帳號及粉絲團，多次上傳並播放約30秒的合成換臉謎片，招攬網友加入粉絲團，犯罪所得高達1338萬多元，被害人約有119人，其中立委高嘉瑜、黃捷、藝人雞排妹等83人都提出告訴。

新北地院今第二度開庭，黃捷、網紅艾瑞絲等5名被害人皆有出庭陳述意見，其餘被害人則由委任律師負責表達意見，被害人委任律師表示，雖然小玉從頭到尾都有坦承犯行，不過沒有真正解決問題，且變臉影片已對被害人造成長久傷害，甚至10、20年後，被害人為人母為人妻時都會影響，希望法官從重量刑，處以最高刑度。

在場被害人都向法官提出附帶民事訴訟請求，其中僅有1名汪姓Youtuber求償10萬，黃捷、艾瑞絲等人都提出100萬元求償，另有委任律師表示，已替16名告訴人分別提出120萬元民事求償。

小玉表示，他已經坦承犯行，且至今都沒有復出，就是因為已經做了很多反省。小玉辯護律師洪士淵表示，小玉從搜索至今一直都坦承犯行，也將伺服器銷毀，至今都沒有相關影片流出，且他變臉的軟體是從大陸購買，並非自行研發取得，目前檢方已扣得70％、約900多萬的犯罪所得，目前都放在國庫保管，希望被害人主動向國庫聲請彌補損害。

莊男辯護律師曾家貽則表示，莊男1歲多時父母離異，從小由外婆照顧長大，當初小玉提供每月10萬元報酬，請莊男幫忙，他一時糊塗才答應幫忙，但也僅做了1年多，獲利約130萬元，分得利潤相當少，希望法官基於罪行相當原則，從輕量刑。

不過，黃捷反駁，現在還有相關影片在網路流傳，小玉沒有想過後續發展，這些影片被流出後會對被害人造成多次傷害。被害人委任律師也不接受小玉律師說法，反駁稱，小玉為何不探討被花掉的300、400多萬犯罪所得，被害人因為影片留下永久的傷害，曾一度哭到無法出庭，建請法官合併應執行刑，判處小玉12年徒刑、莊男8年徒刑。

小玉、莊男聽聞後頓時傻住，而法官也裁定在7月21日宣判。