三星集團少主、三星電子副董事長李在鎔訪歐行程備受關注，首站他將前往德國慕尼黑，接著去荷蘭、法國及英國，此行三星將持續探詢併購或投資企業的機會，近期則傳出三星有意與英特爾共同投資英國半導體設計與軟體商安謀（Arm）的消息。

Business Korea報導，李在鎔訪歐首站慕尼黑是許多歐洲科技巨頭的所在地，三星潛在併購對象的英飛凌，總部也在慕尼黑，接下來預計拜訪荷蘭、法國及英國，李在鎔有望拜訪半導體設備大廠艾司摩爾，了解極紫外光（EUV）微影設備的供應狀況，此外，潛在併購目標恩智浦的總部也在荷蘭。

值得注意的是，李在鎔的訪英行程也受到矚目，因為先前傳出三星可能與英特爾一起投資安謀。先前外媒曾報導，李在鎔在5月底與英特爾執行長Pat Gelsinger在首爾會面時，雙方討論過投資安謀的可能性。

分析人士透露，李在鎔此行並沒有以拜訪三星的工廠為主要行程，反而是拜訪外國企業，在於他比較重視跟外企高層直接會面的機會，且他最關心的議題也是如何擴充半導體、電池、行動通訊設備供應鏈。