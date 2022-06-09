「有之和牛鍋物放題」進駐高雄岡山樂購，為中部以南首家。（柯宗緯攝）

主打和牛吃到飽。（柯宗緯攝）

火烤兩吃吃到飽。（柯宗緯攝）

火烤兩吃吃到飽。（柯宗緯攝）

南部疫情高原期，仍吸引不少饕客嚐鮮。（柯宗緯攝）

高雄岡山樂購廣場近期試營運，築間餐飲集團旗下有三家品牌一口氣進駐，其中和牛火烤霸主「有之和牛鍋物放題」，8日正式開幕，為中部以南首家門店，即起至6／19推出凡消費即贈刮刮樂活動，優機會獲得最高88折好禮優惠。

「有之和牛鍋物放題」岡山樂購店占地面積有百坪，提供118席座位，另每人加價99元還可享火烤兩吃。吃到飽價位依照肉品等級及項目，從538到1880元不等，服務費一成另計。

1680元起的「日本和牛吃到飽」，除了滑嫩順口的日本和牛吃到飽之外還有澳洲和牛、澳洲熟成和牛及美國Prime牛小排等22款嚴選肉品。海鮮部分則特別網羅市面上少有的海鱸魚、紐西蘭淡菜、磯岸鮑魚、帆立貝、龍虎斑、黑虎蝦及天使紅蝦等14種高檔海鮮食材。

另提供12種靈魂湯底，由具備30年廚齡的研發總監規劃，於日本尋訪特色風味湯頭，並融合多年研發專業，搭配出與肉品相襯的特色湯底。網路激推的「麻辣奶香」湯底，以燈籠椒、乾辣椒、荳蔻及龍眼等配方製成獨特香氣的麻辣鍋，搭配上濃郁的奶香鍋的讓麻辣湯底，更加增添另一種溫潤口感。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，這次揮軍南下，讓和牛粉們再也不用奔波，得以選擇南台灣就近的分店享用，高雄下半年仍是集團展店重點地區。而展店同時，築間餐飲集團秉持員工是公司最大的資產，持續強力招募餐飲專才，儲備幹部4萬3000元起，而內部也進行公司組織調整，以符合上市之要求，目標瞄準資本市場邁進。