TVBS今(9日)公布蔡政府最新民調，總統蔡英文連任2年來的表現，有36%民眾表示滿意，48%表示不滿意，15%未表示意見。蔡英文滿意度跌破4成，而不滿意度增加至近5成，研判可能是受疫情影響。

TVBS今天公布一份最新民調，針對蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及行政院施政團隊進行滿意度調查。對於蔡英文連任2年來的表現，有36%表示滿意，48%不滿意，15%沒有表示意見。

蔡英文的滿意度跌破4成，較3月的43%下滑7個百分點，也低於連任第1年時的41%，滿意度是她連任以來的低點；值得注意的是，不滿意度增加至近5成，高於滿意度，可能是受疫情影響。

而在蔡英文的信任度方面，較連任周年時下滑了4個百分點至43%，不信任的比例則增加2個百分點，來到47%，不信任的比例再度高於信任。

至於蔡英文未來的施政表現，民眾看法如何？有51%對蔡英文未來施政沒有信心，較去年略增1個百分點，有信心的比例則從43%下降4個百分點至39%， 11%並未表示意見。民眾對蔡英文未來施政表現有信心的比例，持續低於沒有信心的比例。

至於賴清德的表現，有37%表示滿意，較去年略減3個百分點，32%表示不滿意，增加5個百分點，有31%則未表示意見。

而蘇貞昌的表現，有34%民眾表示滿意，較去年11月時調查時略下降4個百分點，也是蘇貞昌擔任閣揆以來歷次調查的低點；不滿意的民眾則增加9個百分點，突破5成至53%，也是歷次最高。

該民調也調查行政院內閣團隊的整體表現，有36%表示滿意內閣團隊3年來的表現，較去年5月減少3個百分點；有49%則表示不滿意，較去年增加3個百分點，是歷次最高。

該民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，在5月31日至6月8日晚間18：30至22：15，共接觸1164位 20 歲以上台灣民眾，最後成功訪問有效樣本872位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3個百分點以內。