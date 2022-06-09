陳威全與兒子咖啡。(上行娛樂提供)

陳威全將於24日於河岸留言西門紅樓展演廳舉辦演唱會。(上行娛樂提供)

音樂人陳威全因染疫而忍痛取消5／13生涯20週年紀念演唱會-《垂死邊緣，再任性一把》，今（9日）宣布好消息，演唱會將於6／24重啟，陳威全希望舊雨新知可以再到大河岸捧場，「大家戴著口罩、做好防疫，但心是連在一起的！」

來自大馬的陳威全，不但創立「上行娛樂」成為CEO，日前更圓滿舉辦第一屆《Talent Plus披風 Hybrid》音樂大賽，他在入行20週年之際，發行最新創作專輯《垂死邊緣，再任性一把》，回首出道以來點點滴滴，從一個單純愛唱歌的男孩，變成一位公司的負責人、一位父親、一位有點資深的音樂人，「這個過程當然不容易，也好幾度想放棄，但音樂始終沒有放棄我，創作能量依然熊熊燃燒著，所以，這次我想要再任性一把，透過我最熟悉的方式-音樂，告訴大家我的故事。」他更直言：「這不只是一場演唱會，更是一場無言的吿解、公開的窺視。」

不料，在5／13演唱會當週，陳威全喉嚨怪怪的、全身無力，他察覺不對馬上快篩，果然發現呈陽性症狀，在萬般無奈下，趕緊宣布延後演唱會，而在家中自主隔離的他，又因全創作專輯《垂死邊緣再任性一把》在金曲入圍名單中刹羽而歸，讓他不禁在社群媒體大呼「金曲獎讓我走心了」，坦承：「老實說，我是一個健忘的人，不開心的事很快就忘記，但是這件事，我想留久一點，提醒自己再接再厲！」

陳威全近兩年恢復運動習慣，路跑、健身搭配清淡飲食，一舉瘦身15公斤，這次染疫，他自認是輕症，在經過調養後已迅速復原，他近日工作、運動之餘，就是好好陪了家中3子「咖哩」、「咖啡」和「咖椰」，有子萬事足的他，表示美滿的家庭就是上帝給他最棒的禮物，他並歡欣官宣演唱會重啟，《陳威全VC 20週年演唱會／垂死邊緣，再任性一把》演唱會將於6／24（五）晚上8點於河岸留言西門紅樓展演廳舉辦，購票請洽「KKTIX」。