新竹縣黃姓父子去年9月與朱姓友人搭乘火車到花蓮卓溪鄉山區盜採朱樟芝，遭警方查獲當場查獲約1公斤、價值逾12萬元的牛樟芝，經法院審理，3人依違反森林法，判刑1年2月至1年6月不等，併科120萬至160萬元罰金。（資料照）

新竹縣黃姓父子去年9月與朱姓友人搭乘火車到花蓮卓溪鄉山區盜採朱樟芝，遭警方查獲當場查獲約1公斤、價值逾12萬元的牛樟芝，經花蓮地方法院審理，3人依違反森林法，判刑1年2月至1年6月不等，併科120萬至160萬元罰金；全案可上訴。

花蓮林管處當時接獲情資指出，3名可疑人士由國有林地往卓溪鄉崙天向產業道路下山，經會同警方前往埋伏查緝，當場逮捕3人，起出牛樟芝2包，總重約1001.66公克、市值逾12萬元，同時也查獲鐮刀、平鏟、長刀及手電筒等犯案工具，依違反森林法等罪嫌移送法辦。

判決書指出，49歲黃男與22歲兒子家住新竹縣尖石鄉，去年9月14日與朱姓友人相揪採集牛樟芝，各自攜帶工具，搭火車到花蓮富里鄉後搭乘計程車，於清晨5時許進入卓溪鄉崙天山區國有林班地，竊取森林副產物牛樟芝，16日下午晚間下山時在古風村崙天必勇橋南端處遭警方查獲。

3人坦承犯案，表示部落有食用牛樟芝習慣，聽聞花蓮山區有牛樟芝，才會帶工具前往採集，但否認結夥犯行，表示進入山區後就分別行動，沒討論事後分贓事宜。

不過法官認為，3人一同進入國有林班地盜採森林副產物非偶然關係，為各自分擔犯罪行為的一部分，屬於共同正犯，依違反森林法之結夥二人以上竊取森林副產物罪，判處黃男有期徒刑1年4月，併科罰金140萬；朱男1年2月，併科罰金120萬；黃男兒子有期徒刑1年6月，併科160萬罰金；罰金可易服勞役。全案可上訴。