長榮鋼經營權是否易主 決戰10日股東會 17:242022/06/09 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮鋼（2211）電子投票結果9日下午出籠，從投票結果顯示，長榮集團哥哥派與弟弟兩派並未亮出底牌，出席率低，弟弟派甚至在董事及獨董議案未投票。以初步的電子投票結果顯示，哥哥派「暫時」占上風，經營權是否易主，10日決戰股東會。 海空鋼全壘打 長榮集團寫最強Q1 家務事變肉搏戰 疑點仍沒說清楚 台灣蘋果新聞網易主 經濟部將查有無陸資介入 #長榮鋼 #經營權 #決戰 #電子投票 #易主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北贏了 明年拿回環狀線第一階段經營權 04:102022/06/07 地方新聞 長榮兄弟過招 關鍵第三回合 04:102022/06/08 財經要聞 《鋼鐵股》前哨戰大哥勝 長榮鋼經營權明分勝負 15:592022/06/09 財經 外資首度表態 長榮鋼改選挺大哥 04:102022/05/30 財經焦點 徵委託書 長榮鋼兄弟PK 哥哥派獲殷琪支持 04:102022/05/10 財經要聞 林學圃長女 林君穎接總經理 04:102022/05/19 財經要聞 歷經財務危機、經營權糾紛 台開新天堂樂園25日重新營業 18:332022/05/17 寶島 《科技》明年滲透拚1成 高通、聯發科決戰Wi-Fi 7 13:282022/05/24 財經 集保電子投票平台 股東會有效落實防疫最佳利器 18:122022/05/12 財經 長榮鋼改選震撼彈 1份投資圈最猛報告挺大哥派 11:312022/05/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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