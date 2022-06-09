長榮鋼（2211）電子投票結果9日下午出籠，從投票結果顯示，長榮集團哥哥派與弟弟兩派並未亮出底牌，出席率低，弟弟派甚至在董事及獨董議案未投票。以初步的電子投票結果顯示，哥哥派「暫時」占上風，經營權是否易主，10日決戰股東會。