集保結算所9日表示，去（110）年疫情影響全球金融市場，國內、外股市相對震盪，據集保基金交易平台統計，該平台去年基金申購金額超過新台幣1,500億元，年成長約33％，申購筆數亦高達1,135萬筆。其中定期定額申購金額達549億元（佔申購金額35％），申購筆數為919萬筆（約佔申購筆數81％），且今年第1季定期定額筆數亦較去年同期增加10％，相關資料顯示基金投資金額持續增加、定期定額成為主流，透過基金網路銷售平台買基金的普及率相對提升。

目前國人申購基金的主要管道，包含銀行、證券商、投信，以及近年快速成長的基金網路銷售平台，例如基富通證券、鉅亨投顧、中租投顧等，集保結算所基金交易平台，正是基金網路銷售平台的後台服務系統。由於基金網路銷售平台全由投資人自己做主，可不受他人例如理財專員或親朋好友的影響，因此廣受小資族喜愛。

集保結算所基金暨國際部汪明琇經理表示，基金交易平台近五年申購金額及筆數均呈現跳躍式成長，申購金額近五年每年複合成長率高達30％，110年定期定額扣款筆數較五年前更成長逾8倍，平均每筆扣款金額近6,000元，顯見愈來愈多投資人選擇以基金網路銷售平台進行投資，並善用定期定額方式來累積自己的資產，以分散市場波動的風險。

臺灣快速邁入高齡化社會，許多民眾都有退休準備的需求，金融監督管理委員會為推廣「定期定額、長期紀律投資、及早進行退休準備」的觀念，指示集保結算所主辦的「好享退實驗專案」及「好好退休準備平台」等退休方案，確實抓住了投資人對於運用基金累積退休資產的需求，投資人已逐漸習慣透過定期定額方式累積資產。但別忘了，投資自己做主，想要退休過得好，也應提早準備好；透過基金網路銷售平台定期定額申購基金作為退休準備是個趨勢，你抓住趨勢了嗎？