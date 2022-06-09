電梯大廠崇友（4506）受惠多件新梯完工認列高峰期，5月營收3.76億元、年增15.3％，連續四個月營收年增率為正，累計前五月營收18.14億元、年增7.8％，帶動9日股價盤中達73元，突破去年9月高點，再創上櫃以來新高。

崇友表示，5月營收成長主要來自高雄橋頭高速梯住宅大樓、新北土城青年社會住宅、新竹市鐵道路高速梯住宅大樓等大型新梯訂單，以及台北市萬芳醫院、基隆八斗子電梯住宅大樓等汰舊換新大型訂單完工認列，整體5月新梯銷售金額較去年同期成長25.6％。

崇友新梯、汰舊換新及維保業務持續成長，自2015年以來營收突破40億元大關，去年更站上46.1億元高峰，今年以來整體業務訂單保持良好出貨、認列動能，今年2月以來連續四個月營收較去年同期增加。

崇友表示，崇友為國內電梯市場前三大業者，更是台灣最大在地化生產製造、專業服務的電梯大廠，近年積極深新梯研發，朝電梯智能化、提升電梯運行速度及運載效率、節能等面向，包括最新開發超高速電梯與節省建築大樓空間設計使用的無機房高速電梯等，其電梯運行速度每分鐘可達300公尺，以滿足國內高樓層建案電梯市場需求。

崇友指出，今年第二季包括國內疫情擴散、營建業缺工等因素，均會干擾新梯訂單認列進度，除了高規格防疫作業、優化新梯、維保專業人員派工管理外，也以擴大全台電梯市場占有率為目標，目前新梯、汰舊換新接單佳，整體在手訂單保持歷年新高水準，維修保養業務隨著每年維保台數穩健增加，都有助於未來營運更上層樓。