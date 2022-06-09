知名帶貨直播網紅連千毅日前曾遭YouTuber「勾惡」指控，他所發行的NFT有問題「疑似詐騙」，讓連千毅上(5)月7日直播中情緒失控，飆罵一旁的火辣女助理長瀨昆妮，讓女方委屈到從直播中消失許久，讓外界懷疑兩人師徒關係破裂。但近日雙方破冰大和解，長瀨昆妮6日開始現身連千毅直播，互動相當有默契；昨(8日)晚又突襲式直播，大秀性感「擦玻璃」舞，低胸V領扭到險些「位移」走光，辣得粉絲們鼻血直流。

連千毅與長瀨昆妮解開心結，在6日的直播中破冰再度同框，一開場連千毅就讓長瀨昆妮以美背示人吊足觀眾胃口，而穿著低胸連身短裙的長瀨昆妮也沒讓粉絲失望，除對著鏡頭扭腰擺臀外，還一度因為鏡頭太低而使內搭的丁字褲走光，直到網友提醒連千毅才趕緊喬鏡頭，太香的畫面迷暈一眾網友；當連千毅因腳痠打算坐著介紹商品時，還被喊：「不要擋住昆妮的小褲」，他只好識相移開說：「我絕對不會擋住昆妮小姐的小褲」。

長瀨昆妮直播擦玻璃舞狂扭，低胸深V裝「位移」險走光。（圖／取自蘭亭精品臉書直播）

兩人昨(8日)晚又無預警開直播，從兩人的互動看起來默契十足，關係已經恢復往昔；長瀨昆妮的粉絲在留言處大聲示愛，甚至還有狂粉洗版洗到連千毅出聲制止；而長瀨昆妮也積極地回應網友的敲碗，超有誠意再次大跳招牌「擦玻璃」舞，讓不少粉絲刷起留言大喊：「昆妮老婆好正！」。

長瀨昆妮身上的低胸深V裝因為動作太大而「往右位移」。（圖／取自蘭亭精品臉書直播）

連千毅與長瀨昆妮互動默契十足，師徒關係已經恢復往昔。（圖／取自蘭亭精品臉書直播）

長瀨昆妮隨著音樂扭腰擺臀，除了雙手夾著絕美UU做出「擦玻璃」動作外，還不忘咬舌眨眼，頻頻對著鏡頭放電；此時她身上的低胸深V裝因為動作太大「往右位移」，眼尖的網友發現後瞠目結舌地盯著看，音樂結束後，可以看到長瀨昆妮的衣服真的「走位」了。3個多小時的視覺饗宴，最後在長瀨昆妮的性感熱舞中結束，賣力跳甚至跳到連頭髮都亂了，最後她預告今(9日)晚上8點一樣會有直播上線。