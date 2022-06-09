阿里山咖啡、轎篙筍、蔬果等阿里山鄒森林好物也將於6月11、12日在關西服務區戶外攤位販售。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義林管處推動林下經濟並推出「林下良品」品牌，今年3月在清水服務區推出「來自阿里山的香氣－段木香菇」展售活動反應熱烈，為擴大服務廣大消費者能買得到貨真價實的林下良品，6月11日起在新東陽關西服務區超市開始有「林下良品」森林蜜販售。

嘉義林管處表示，這波蜂產品產地是來自阿里山特富野部落的農場，因為森林裡的植物多元，一年四季皆有植物開花，能生產來源純正的蜂蜜產品，為了推廣阿里山蜂蜜，11日起將在關西服務區上架。

嘉義林管處處長張岱說，振興山村經濟是林管處責無旁貸的目標，林管處去年已建立「林下良品」品牌識別系統，目前更導入專業輔導團隊提升林農生產技術增加產量，並強化標準化生產模式與行銷，現在林下經濟產業穩定成長，更推出林下良品伴手禮與民眾分享。

嘉義林管處指出，6月11、12日關西服務區戶外也同步增加販售阿里山咖啡、轎篙筍、蔬果等阿里山森林好物，現場還提供金線連茶，前100名購買林下良品伴手禮的消費者更加贈木質杯墊1個，此外上午11點及下午2點還有「蜂蠟環保布」DIY免費體驗活動，每場次開放50位民眾參加。

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